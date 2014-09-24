Вимоги Москви щодо угоди Україна-ЄС виходять за рамки домовленостей - Фюле

Комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле закликав російську владу вийти з "віртуального світу", передає ПРАЙМ з посиланням на The Wall Street Journal.

Таким чином він прокоментував лист, спрямований минулого тижня міністром економіки Росії Олексієм Улюкаевым в ЄС та МЗС України, в якому висуваються нові умови у зв'язку з угодою про асоціацію України і ЄС.

Читайте такожПутін погрозами застерігав Порошенко від імплементації асоціаціїЗокрема, Фюле заявив, що ЄС найближчим часом відреагує на лист Улюкаєва. У той же час він висловив нерозуміння з приводу інтерпретації угоди Москвою.

"Ви можете порівняти обидва тексти. Що було узгоджено в Мінську (на переговорах тристоронньої контактної групи по Україні) і як Росія це сьогодні інтерпретує. І тоді ви зрозумієте, що російська інтерпретація - з іншого, паралельного світу", - цитує єврокомісара видання.

За словами Фюле, ЄС займається дійсно "важливими темами, важливими проблемами і важливими рішеннями". "Росіяни повинні вийти зі свого віртуального світу", - сказав Штефан Фюле.

У листі Росія висунула низку нових умов і пригрозила прийняттям економічних контрзаходів у разі, якщо вони не будуть виконані.

Ці дії Росії, зазначає американське видання, не тільки загрожують новим загостренням відносин між Москвою і Брюсселем, але й ставлять під загрозу зриву мінськи угоди про перемир'я на сході України, підписані 12 вересня.