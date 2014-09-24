Курченко розповів російським ЗМІ, що його бізнес в Україні працює, а кримінальних справ немає

Мільярдер Сергій Курченко, який втік з України після подій у країні у листопаді 2013 - лютому 2014 року, заявляє про відсутність кримінальної справи проти нього. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК.

"Генпрокурор розповідає журналістам, що у нього є кримінальна справа проти мене. Наш адвокат в той же день пише запит і одержує відповідь, що такої кримінальної справи немає. Адвокат дає прес-конференцію, але від влади на це немає жодної реакції. Таке видається неможливим, але таке відбувається", - сказав Курченко.

Також Курченко заявив, що всі його активи в Україні працюють, а сам він розвиває бізнес в Росії.

«У мене 30% бізнесу було в Росії, 70% - в Україні. Зараз там несприятлива ситуація для бізнесу, але всі активи залишаються під контролем, і вони працюють плюс-мінус в звичайному режимі. Влада їх атакує, але ми опираємося, і в нас це успішно виходить. Зате з'явилися ресурси і можливості займатися бізнесом в Росії, що значно перспективніше. Тут стабільна влада, стабільніша система. Я впевнений, що моя компанія з цієї ситуації, яка здається на перший погляд дискомфортною, тільки виграє», - сказав він.

За словами Курченка, нічого в Україні він продавати не збирається.

«Щось арештовують, якісь арешти ми знімаємо. У нас судових процесів більше сотні, але ми поки що жодного не програли. Це такий нескінченний процес. На даний момент ні Одеський НПЗ, ні «Металіст» не арештовані. Якісь товари, якісь компанії, що працюють на Одеському НПЗ, заарештовані. Але там якісь компанії наші, якісь не наші. Але більшою мірою це всі популістські заяви», - зазначає Курченко.

Нагадаємо, в квітні 2014 р. ГПУ повідомила, що Курченко оголошений в міжнародний розшук.