Росстат констатує обвал економіки Росії

Нарада щодо докапіталізації Зовнішекономбанку РФ, на відкритті якого прем'єр-міністр Дмитро Медведєв закликав зберегти обсяги підтримки ЗЕБом російської економіки, не вжив певних рішень. За даними "Комерсанта", поки уряду РФ дано вказівку шукати для ЗЕБа в 2015 році близько 30 млрд руб. в капітал - це лише десята частина запиту.

Крім того, Росстат 23 вересня опублікував дані про нове скорочення прибутків банківської клієнтури влітку 2014 року.

У нефінансовому секторі обсяги липневого прибутку зменшилися на 20% рік до року, з початку року темпи зростання корпоративних прибутків повернулися до однозначного - 9,8%.

Читайте такожMoody's: резерви Росії через санкції впадуть нижче рівня 2009 року Опублікований 23 вересня Росстатом звіт фінрезультатів нефінансового сектора в липні 2014 року показує, що відновлювальний тренд по прибутку, можливо, закінчується. Приріст сальдо прибутків і збитків у липні 2014 року склав 486 млрд руб. проти 900 млрд руб. в червні, скорочення прибутків рік до року в липні склало близько 20%, в результаті зростання за сім місяців рік до року опустилося нижче 10%, як і темпи зростання прибутку прибуткових компаній.

Читайте такожКремль скоротив витрати бюджету Росії на найближчі три роки по максимумуЗбитки збиткових компаній зростали темпами 15% річних - втім, це істотно нижче динаміки осені 2013 року, коли збитки зростали темпами вище 50% рік до року. Поки число збиткових компаній лише незначно (на 0,2 процентного пункту) зросло до даних 2013 року. Тим не менш, з великою ймовірністю при збереженні поточних трендів прибуток у нефінансовому секторі економіки в 2014 році не зросте - тобто зменшиться в реальному вираженні на тлі труднощів із рефінансуванням іноземних кредитів на тлі санкцій Заходу.