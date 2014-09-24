Гривня відкрила міжбанк на позначці 14,95 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 14,6000/14,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вниз - 18,7625/19,2155 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3811/0,3902 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоректувалися - 1,2852/64 (вівторок - 1,2859/61).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,7000/14,9500 грн/дол, до 12:00 ціни підвищилися до 14,8000/14,9700 грн/дол.

До закриття торгів цінові рівні концентрувалися в діапазоні 14,8500/14,9000 грн/дол.

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