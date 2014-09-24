Банкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривень

Керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не дорожчим 12,95 грн/дол., повідомив УНІАН керівник одного з банків на правах анонімності.

«Домовилися дотримуватися продажу 12,95 грн/дол., будемо працювати з клієнтами – експортерами та імпортерами, пояснюватимемо ситуацію», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, подальша девальвація може привести до плачевних наслідків у банківській системі й економіці країни, і банкіри це чудово розуміють.

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Банкір повідомив, що на нараді були присутні президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, а також керівники ряду найбільших банків і бізнес-груп.

Співрозмовник агентства висловив сумніви, що продаж валюти за курсом 12,95 грн/дол. можлива на практиці найближчим часом, і повідомив, що деталі роботи валютного ринку ще обговорюватимуться на сьогоднішній нараді керівників найбільших банків у Національному банку України.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 14,8000/14,9700 грн/дол., подолавши черговий історичний мінімум.

Нацбанк у ході валютного аукціону 23 вересня продав банкам 111,9 млн. дол., задовольнивши 38 заявок. Курс відсікання було встановлено на рівні 13,75 грн/дол. Аукціон проходив за голландською системою, що передбачає старт торгів з найбільших значень.

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