Яценюк везе до США план дій "Відновлення України"

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк представить діловим та інвестиційним колам Сполучених Штатів Америки план дій "Відновлення України".

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, прем'єр-міністр України відбув до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь у заходах 69-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

У середу, 24 вересня, заплановано виступ глави уряду в Раді зовнішніх відносин (Council of foreign Relations - незалежний аналітичний центр США). Пряма трансляція виступу орієнтовно о 22:00 за Київським часом: http://www.cfr.org/ukraine/conversation-arseniy-yatsenyuk/p33496 .

Цього дня заплановано виступ Яценюка на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Пряма трансляція загальних дебатів: http://gadebate.un.org/

Під час візиту Яценюк також зустрінеться з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та проведе переговори з главами делегацій ряду держав-членів ООН.

У четвер, 25 вересня, у рамках зустрічі з представниками ділових кіл США та керівництвом американських інвестиційних і фінансових установ Яценюк представить урядовий План дій «Відновлення України».