Японія розширила санкції проти Росії

Уряд Японії розширив санкції щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, оголосили в середу, 24 вересня, представники японської влади, передає ІТАР-ТАСС.

Точний зміст нового пакету санкцій на даний момент не повідомляється. За даними інформаційного агентства "Кіодо", мова йде про обмеження на операції з деякими цінними паперами російських банків. Також японська влада посилила обмеження на експорт озброєнь в Росію.

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