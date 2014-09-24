Гривня на міжбанку зміцнилася до 14,40 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 14,6000/14,9500 грн/дол. До 12:00 ціни впали 13,8000/14,4000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 18,7625/19,2155 грн/євро. До 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 17,7280/18,5030 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3811/0,3902 грн/рубль. До 12:00 ціни знизилися 0,3595/0,3755 грнрубль.

У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 38.3225 (-0,2475).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2852/54, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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