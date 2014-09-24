Китайські банки відмовляються обслуговувати офшорні рахунки росіян

Китайські комерційні банки почали відмовляти російським клієнтам в переказі коштів через офшорні рахунки.

Про це свідчить лист з банку, наявний у розпорядженні ИТАР-ТАСС.

Російські бізнесмени та експерти вважають, що відмови викликані страхом погіршення відносин зі США у зв'язку з кризою в Україні.

Компанії, зареєстровані в Гонконзі або в офшорних зонах, можуть відкривати в ряді китайських банків рахунки, які виведені з-під валютного контролю китайських регуляторів. Ці рахунки є популярним механізмом розрахунків при торгівлі з Китаєм. Після оплати компанія, яка отримала товар, поставляє його російським партнерам.

Більшість посередницьких компаній, що беруть участь у цій схемі торгівлі між Росією і Китаєм, контролюється російськими власниками. Гонконг є частиною Китаю, але володіє широкою автономією і власною валютою.

"Ми з жалем змушені вам повідомити, що ви повинні прийти до нас для того, щоб закрити ваш банківський рахунок. Оскільки ваша компанія має деяке відношення до Росії, ми не можемо вас обслуговувати", - йдеться у листі з "департаменту офшорних рахунків" китайського комерційного банку Ping An, адресованому комерційній компанії.

У листі компанії пропонується перевести всі кошти на рахунку на інший банківський рахунок.

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Група китайських банків, що працюють таким чином з російськими клієнтами, включає Ping An, China Merchants і Bank of Communications.

На сайтах деяких компаній, що спеціалізуються на відкриття офшорних рахунків в Китаї, висять оголошення про те, що надання послуги тимчасово припинено.