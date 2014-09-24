Японія назвала п'ять російських держбанків, які потрапили під її санкції

Уряд Японії запровадив обмеження на операції з цінними паперами Сбербанку, Зовнішекономбанку, ВТБ, Газпромбанку і Россельхозбанку.

Список фінансових установ, що потрапили під нові санкції щодо РФ у зв'язку з ситуацією в Україні, поширив МЗС Японії, повідомляє Прайм.

"Рішення про новий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з ситуацією в Україні було прийнято на черговому засіданні уряду, - повідомив на прес-конференції генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есихиде Суга. - Японія разом з країнами "сімки" має намір продовжити докладати зусиль для встановлення миру в Україні та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту".

З березня 2014 року щодо Росії було введено кілька пакетів санкцій, спочатку точкових, спрямованих проти окремих осіб, а потім і більш широких, що зачіпають цілі сектори економіки.

29 липня Мінфін США оголосив про введення санкцій проти Банку Москви, ВТБ і Россельхозбанка, а також Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ.

У відповідь Росія обмежила імпорт продуктів з країн, що приєдналися до пакету санкцій проти неї. Під заборону потрапили яловичина, свинина, риба, овочі, фрукти, молочна продукція і ряд інших продуктів із США, Канади, Австралії, Норвегії та країн ЄС.

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12 вересня Євросоюзом був введений новий пакет санкцій, куди увійшли три паливно-енергетичні компаній Росії - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть". ЄС ввів заборону на торги облігаціями цих компаній з терміном обігу понад 30 днів та участь в організації випусків таких паперів. Також були введені обмеження на надання позик та інвестиційних послуг для п'яти російських банків - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЕБ та Россельхозбанку.