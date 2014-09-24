Нацбанк підвищив офіційний курс гривні майже на 60 копійок

Згідно інформації сайту Національного банку України, 24 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1294.4226 грн (з 14:00 23 вересня - 1352.6129)

100 євро - 1668.7696 грн (з 14:00 23 вересня - 1737.4313)

10 російських рублів - 3.3476 грн (з 14:00 23 вересня - 3.5062).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,6000/14,9500. На 12:00 ціни впали до 13,8000/14,4000.

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Бажаючі придбати долари останнім часом стикаються з їх дефіцитом. Гривня падає вже тривалий час, залишаючись далеко від обіцяного головою НБУ Валерією Гонтаревою курсу 12,90.

Нацбанк, з метою зміцнити гривню, скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, обмежив продаж валюти фізособі еквівалентом 3 тис. грн на добу і скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку. Також НБУ обмежив валютні розрахунки в імпортних операціях.