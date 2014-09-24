Порошенко звільнив від оподаткування благодійну допомогу для АТО

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги», яким тимчасово, на час проведення антитерористичної операції, благодійна допомога, що надається на потреби проведення АТО, звільняється від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон, запропонований главою держави за підсумками зустрічі у серпні з волонтерами, визначає, що суми коштів, отриманих благодійниками – фізичними особами (які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь АТО не включатимуться до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, тимчасово, на період проведення АТО, без обмежень включатимуться до інших витрат звичайної діяльності платника податку на прибуток підприємств суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, які добровільно перераховані (передані) для потреб забезпечення проведення АТО.

Також Закон регулює питання складання Реєстру волонтерів антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 2 вересня.