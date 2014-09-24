Гривня зміцнилася до визначеного Нацбанком рівня 12,95 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,6000/14,9500 грн/дол. До 12:00 ціни впали 13,8000/14,4000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,9500/12,9500 грн/дол.

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Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 18,7625/19,2155 грн/євро. До 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 17,7280/18,5030 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму 16,6195/16,6235 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3811/0,3902 грн/рубль. До 12:00 ціни знизилися 0,3595/0,3755 грн/рубль. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3377/0,3381 грн/рубль.

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У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 38,2180 (-0,3520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2830/1,2860.