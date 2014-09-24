Обмеження НБУ з імпорту не поширюються на туризм, транспорт і зв'язок

Обмеження Національного банку України на валютні розрахунки за імпортними контрактами без ввезення товару на територію України не поширюються на туристичні, транспортні та комунікаційні послуги.

Про це йдеться в листі Національного банку України комерційним банкам від 23 вересня №29-209/53878, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, Нацбанк із 23 вересня заборонив проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями без ввезення товару на територію України.

«Вимога про заборону проведення операцій в іноземній валюті зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без ввезення товару на територію України не поширюється на проведення розрахунків із нерезидентами за такими операціями:

з оплати туристичних, транспортних і комунікаційних послуг резидентами за наявності у них відповідних ліцензій (дозволів);

з оплати транспортних послуг резидентами - експедиторами;

з оплати банками власних зобов'язань, пов'язаних зі сплатою коштів банкам-кореспондентам, міжнародним системам зв'язку, зокрема інформаційним агентствам REUTERS, SWIFT, BLOOMBERG за користування їхніми послугами;

з оплати власних зобов'язань банків - членів міжнародних платіжних систем, пов'язаних зі організацією та забезпеченням розрахунків із використанням цих платіжних систем», - йдеться в листі.

Читайте такожНацбанк скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордонуЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк України з 23 вересня заборонив проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями без ввезення товару на територію України, а також якщо продукція була ввезена на територію України й пройшла митне оформлення на підставі ввізної декларації з датою оформлення більше 180 днів.

Крім цього, заборонено повернення за кордон коштів іноземних інвесторів, отриманих від продажу цінних паперів українських емітентів за межами фондових бірж, окрім держоблігацій, а також від продажу корпоративних прав юросіб, не оформлених акціями, і дивідендів.

Також регулятор заборонив проведення валютних операцій на підставі своїх індивідуальних ліцензій, крім розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України юридичними особами.