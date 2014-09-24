Обмеження НБУ з імпорту не поширюються на туризм, транспорт і зв'язок
Нацбанк із 23 вересня заборонив проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями без ввезення товару на територію України.
Обмеження Національного банку України на валютні розрахунки за імпортними контрактами без ввезення товару на територію України не поширюються на туристичні, транспортні та комунікаційні послуги.
Про це йдеться в листі Національного банку України комерційним банкам від 23 вересня №29-209/53878, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
Нагадаємо, Нацбанк із 23 вересня заборонив проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями без ввезення товару на територію України.
«Вимога про заборону проведення операцій в іноземній валюті зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без ввезення товару на територію України не поширюється на проведення розрахунків із нерезидентами за такими операціями:
з оплати туристичних, транспортних і комунікаційних послуг резидентами за наявності у них відповідних ліцензій (дозволів);
з оплати транспортних послуг резидентами - експедиторами;
з оплати банками власних зобов'язань, пов'язаних зі сплатою коштів банкам-кореспондентам, міжнародним системам зв'язку, зокрема інформаційним агентствам REUTERS, SWIFT, BLOOMBERG за користування їхніми послугами;
з оплати власних зобов'язань банків - членів міжнародних платіжних систем, пов'язаних зі організацією та забезпеченням розрахунків із використанням цих платіжних систем», - йдеться в листі.
Читайте такожНацбанк скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордонуЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк України з 23 вересня заборонив проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями без ввезення товару на територію України, а також якщо продукція була ввезена на територію України й пройшла митне оформлення на підставі ввізної декларації з датою оформлення більше 180 днів.
Крім цього, заборонено повернення за кордон коштів іноземних інвесторів, отриманих від продажу цінних паперів українських емітентів за межами фондових бірж, окрім держоблігацій, а також від продажу корпоративних прав юросіб, не оформлених акціями, і дивідендів.
Також регулятор заборонив проведення валютних операцій на підставі своїх індивідуальних ліцензій, крім розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України юридичними особами.