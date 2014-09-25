Японія висунула Росії умови для зняття санкцій

Японія може переглянути або скасувати прийняті у відношенні Росії санкції, якщо Москва зробить «активні кроки для мирного розв'язання кризи в Україні», передає «Газета.Ru».

Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда заявив, що Росія «повинна на підставі угоди про перемир'я, повністю поважаючи суверенітет України та її територіальну цілісність, зробити конструктивні дії для мирного вирішення ситуації».

Читайте такожЗМІ: Японія передумала запрошувати Путіна через події в Україні «У разі, якщо Росія зробить активні і очевидні кроки для мирного розв'язання кризи в Україні, прийняті нещодавно заходи можуть бути змінені або скасовані», - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, уряд Японії 24 вересня розширив санкції щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Мова йде про посилення обмеження на експорт озброєнь в РФ, а також санкції проти російських держбанків: Ощадбанку, ВТБ, Зовнішекономбанку, Газпромбанку і Россельхозбанка.

Експерти вказували, що санкції Токіо - точкові, вони не сильно позначаться на економіці РФ.