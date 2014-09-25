Порошенко дозволив створити вільну економічну зону в окупованому Криму

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Так, цей закон передбачає, що на території вільної економічної зони Криму діятиме особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, в тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої і зовнішньої міграції фізичних осіб.

У межах ВЕЗ буде створено вільну митну зону.

Вільна економічна зона у Криму вводиться на 10 повних календарних років, починаючи з дати набуття чинності цього закону.

Читайте такожРада ухвалила закон про створення вільної економічної зони КримуЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 серпня 2014 року ухвалила в цілому закон про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території Криму (№ 4032а).

Того дня, на початку пленарного засідання, голова ВР Олександр Турчинов запропонував переголосувати цей закон, який уже був ухвалений 12 серпня, оскільки до нього звернулись депутати із заявою, оскільки не було забезпечено персонального голосування щодо цього закону. Однак повторне ухвалення підтримали лише 160 депутатів. Після цього Турчинов запропонував відправити цей законопроект на повторне друге читання. Цю ініціативу підтримали 259 депутатів.