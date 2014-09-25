НБУ хоче ліквідувати банк Клименка через відмивання 20 млрд гривень

У липні Генеральна прокуратура України назвала банк підконтрольним колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку і перевіряла його причетність до фінансування тероризму і сепаратизму на сході країни.

Нацбанк відзначає, що «Грін Банк» у 2012-2014 роках неодноразово порушував законодавство у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, проводив ризиковану діяльність і створював загрозу інтересам вкладників або інших кредиторів банку.

За даними регулятора, за 2013-2014 роки банк провів фінансові операції з переведення коштів у готівкову форму на загальну суму близько 20 млрд грн.

«Враховуючи незначний обсяг депозитів населення, виведення цього банку з ринку ніяк не позначиться на стабільності банківського сектору», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУкраїна просить Швейцарію передати їй заморожені активи оточення ЯнуковичаЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про підготовку рішення про визнання неплатоспроможним одного з невеликих банків через здійснення ним ризиковій діяльності, яка загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів.

За інформацією Нацбанку, цей банк неодноразово притягувався до відповідальності за порушення законодавства, і виведення його з ринку буде потужним сигналом для банківського співтовариства про рішучість регулятора у боротьбі з банками - центрами конвертацій.

Довідка УНІАН. «Грін Банк» (раніше «Банк «Олімпійська Україна») засновано у 1992 році, він входить, згідно з класифікацією НБУ, до групи невеликих фінустанов за розміром активів. За інформацією регулятора, основним власником банку є українська компанія «Туаз», якій належить 24,3903% акцій банку.