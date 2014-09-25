СБУ порушила справу проти екс-міністра Колобова за випуск облігацій для Росії

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова та інших членів уряду України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, виробництво розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Читайте такожКолобов заперечує наявність рахунків у Швейцарії"Зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Колобовим Ю.В. та іншими високопосадовцями організовано та забезпечено випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 мільярди доларів США за рахунок «Фонду національного добробуту» Російської Федерації, а також незаконно перераховано комісію у сумі 450 тисяч доларів США на користь «VTB Capital plc» (дочірня компанія російського банку «ВТБ», Лондон) за розміщення зазначених державних паперів", - йдеться в повідомленні СБУ.