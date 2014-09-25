Банки на вимогу НБУ посилять контроль обсягу продажу валюти в одні руки

Національний банк України зобов'язав банки налагодити роботу касових відділів у суворій відповідності з нормативними вимогами щодо валютно-обмінних операцій, зокрема забезпечити контроль за обсягом валюти, що продається одному клієнту протягом одного дня.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на виступ голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході наради з банкірами 24 вересня.

Читайте такожБанкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривеньЗгідно з повідомленням, голова НБУ нагадав банкірам про персональну відповідальність керівників банків за дотримання законодавства, й про інструментарій впливу, що є в регулятора, на банки, зокрема припинення проведення операцій, що мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях.

Одночасно Нацбанк очікує від банків безперебійного забезпечення своїх кас по всій країні готівковою іноземною валютою, щоб кожен громадянин спокійно міг купити валюту в еквіваленті до 3 тис. грн на добу.

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