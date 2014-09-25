Гривня на міжбанку різко впала до 13,40 за долар

Після вчорашнього різкого падіння долара на українському міжбанку на дві гривні до 12,95 грн сьогоднішні торги знову відкрилися подорожчанням долара. Зокрема, долар США зріс у продажу на 45 копійок і стартував з показників 12,9/13,4 грн.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на minfin.com.ua.

Євро сьогодні на міжбанку подешевшав до 16,40/17,02 грн. Ще вчора по обіді ці показники були вище на 0,68/1,48 грн і склали 17,72/18,50 грн.

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