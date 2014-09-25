Росія готує стресовий сценарій для економіки через обвал цін на нафту

Центробанк Росії розробляє стресовий сценарій розвитку економіки країни на 2015-2017 роки, заявила глава ЦБ Ельвіра Набіулліна на засіданні уряду, передає РИА «Новости».«В даний час Банк Росії додатково опрацьовує четвертий, стресовий сценарій, який передбачає різке, більш істотне падіння ціни на нафту на прогнозному горизонті», - пояснила Набіулліна.

ЦБ підготував три варіанти умов проведення ДКП в 2015-2017 роках. Базовий варіант, який регулятор вважає найбільш вірогідним, передбачає збереження підвищених геополітичних ризиків у першій половині 2015 року, а в подальшому - їх поступове зниження, а також помірний спад динаміки світових цін на нафту.

Другий варіант, що передбачає збереження санкцій і введення податку з продажів, з високою ймовірністю буде означати більш довгий горизонт для досягнення середньострокової цілі щодо інфляції, заявила глава ЦБ Ельвіра Набіулліна. У цьому варіанті інфляція, за прогнозом регулятора, складе 6,6,5% в 2015 році, 4,5-5% в 2016 році і 4-4,5% у 2017 році.

Читайте такожБюджет Росії все більше залежить від нафти - Світовий банкТретій сценарій додатково включає виражене зниження цін на нафту. За оцінкою ЦБ, це може призвести до подальшого уповільнення економічного зростання в РФ.

Як повідомляв УНІАН, агресія Путіна проти України призвела до того, що США і ЄС ввели санкції проти Москви, вплив яких росіяни вже відчули. Зокрема, в Росії припинилося зростання економіки, сильно впав рубль, компанії не мають доступу до запозичень, припинені великі міжнародні проекти за участю Росії. Дуже значним негативним фактором для російського бюджету, який в основному залежить від імпорту енергоносіїв, стало падіння світових цін на нафту.