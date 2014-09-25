Порошенко обіцяє збільшення ВВП на душу населення в 4 рази - до $16 тис.

Президент України Петро Порошенко в рамках реалізації стратегії розвитку України до 2020 року пропонує збільшити частку ВВП на душу населення в 4 рази - до 16 тис. дол.

Про це йдеться в прес-релізі, розданому напередодні прес-конференції президента.

Згідно з прес-релізом, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну також має зрости з 2015 по 2020 рік - до 40 млрд дол.

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За оцінками рейтингового агентства Standard & Poor's, ВВП на душу населення України в 2014 році складе 3 900 дол.

Чисельність населення України станом на 1 серпня 2014 року становила 42,9 млн осіб.