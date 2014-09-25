Україна завдяки скасуванню мит збільшила експорт до Євросоюзу на 25%

Експорт з України до країн ЄС зріс на чверть порівняно з минулим роком.

Такі дані "Європейська правда" отримала у представництві ЄС в Україні.

Згідно з отриманою інформацією, протягом травня-червня 2014 року український експорт зріс на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ці дані свідчать про те, що безпрецедентне одностороннє відкриття ринків ЄС для українських експортерів (так звані автономні торговельні заходи), введене у квітні 2014 року, позитивно вплинуло на українську економіку. Щоправда, в представництві наголосили, що одночасно на торгівлю мали вплив також інші фактори, зокрема девальвація гривні.

Читайте такожУкраїна вже компенсувала 60% втрат на російському ринку торгівлею з іншими країнамиЯк свідчать дані, найбільше зріс експорт до Латвії, Бельгії, Великої Британії, Литви та Нідерландів. Водночас експорт з України до Ірландії, Хорватії, Португалії, Естонії та Словаччини зменшився.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот або без них. Проте українська сторона до 2016 року не обнулятиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС упровадив торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року.