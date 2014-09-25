На світових торгах долар зростає, а євро впав до мінімуму з листопада 2012 року

Долар США продовжив свій невблаганне зростання на торгах у четвер, 25 вересня, піднявшись до максимального рівня до євро майже за два роки, передає ПРАЙМ з посиланням на Dow Jones.

Американська валюта різко зросла за останні тижні на тлі посилення економіки, що спонукає інвесторів задуматися про те, чи не доведеться скоро Федеральній резервній системі (ФРС) підвищувати процентні ставки.

Долар зріс у четвер до 109,35 ієни, що трохи нижче від зафіксованого минулого тижня 6-річного максимуму. Ще більш різким було зростання в парі з євро - єдина європейська валюта впала до 1,2697 долара, мінімального рівня з листопада 2012 року.

Читайте такожСША можуть закінчити програму стимулювання економіки вже в жовтніЗа словами аналітиків і трейдерів, причиною падіння євро стали слабкі дані про активність у ділових колах єврозони, опубліковані у вівторок, а також нові коментарі президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драги, які свідчать про схильність до пом'якшення грошово-кредитної політики. У середу Драги знову заявив, що ЄЦБ готовий до використання нетрадиційних заходів стимулювання для запобігання загрози небезпечно низької інфляції.

Експерти вважають, що існує значна розбіжність між грошово-кредитною політикою США і Європи, тому ситуація найближчим часом не зміниться.

Читайте такожЄвропейський цетробанк знизив базову ставку до рекордно низького рівняЗа словами аналітиків, зростання долару немає явних короткострокових каталізаторів, хоча деякі вказують на опубліковані в середу більш сильні, ніж очікувалося, дані по ринку житла США.

Що стосується євро, багато експертів очікують, що різке зниження валюти продовжиться.