Нацбанк визнав неплатоспроможним "Експобанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 вересня ввів тимчасову адміністрацію в «Експобанк» на основі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фінустанови.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено строком на 3 місяці, з 25 вересня до 25 грудня, тимчасовим адміністратором призначено Юрія Бондаря.

Банк нагадав, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть отримати свої кошти з депозитів, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати здійснюватимуться в розмірі вкладу та відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Читайте такожНБУ хоче ліквідувати банк Клименка через відмивання 20 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію у 18 банків: «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «Автокразбанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал банк», «Даніель».

Таким чином, «Експобанк» став 19-м банком, у якому з початку року введено тимчасову адміністрацію.

Довідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, у банку немає акціонерів, які володіють більш як 10% акцій.