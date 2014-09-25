Гривня закрила міжбанк на позначці 13,30 за долар

У четвер, 25 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 12,96/13,30 грн/дол. проти 12,95/13,30 грн/дол. на 12:00.

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Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 16,4900/16,9056 грн/євро проти 16,4900/16,9362 грн/євро, на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3364/0,3454 грн/рубль проти 0,3367/0,3460 грн/рубль, на 12:00.

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