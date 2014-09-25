Порошенко очікує зібрати $1 млрд у Фонд відбудови Донбасу

Президент України Петро Порошенко розраховує зібрати до Фонду відновлення Донбасу від країн-донорів щонайменше 1 млрд дол.

Про це він заявив під час прес-конференції в Києві.

За словами Порошенка, відновлення інфраструктури регіону фінансуватиметься за рахунок спеціального фонду держбюджету й спеціального позабюджетного фонду. І пошуку позабюджетних коштів присвячено переговори з європейськими партнерами.

"У мене немає ніяких сумнівів, що нам вдасться зібрати щонайменше 1 млрд дол. до спеціального фонду відновлення інфраструктури Донбасу, щоб це робилося не тільки й не стільки за рахунок коштів платників податків України", - сказав президент.

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При цьому він зазначив, що вкрай важливо не лише зібрати гроші, але й мати прозорий механізм їх освоєння.

Як повідомляв УНІАН, з квітня Україна проводить на території Луганської та Донецької областей антитерористичну операцію. Протягом липня та серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст регіону і продовжують операцію. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на сході країни становив щонайменше 12 млрд грн.

Як наголошував глава уряду Арсеній Яценюк, кожен день війни коштує Україні 80 млн грн, але уряд готовий створити спеціальний фонд фінансування відновлювальних робіт на звільнених територіях. Прем'єр дав доручення підготувати Міністерству фінансів проект відповідного закону. За словами Яценюка, фонд повинен наповнюватися за рахунок пожертвувань і фінансування українських олігархів, а також міжнародної донорської допомоги.