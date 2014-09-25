Президент розповів, чому впала гривня і як її зміцнити

Президент України Петро Порошенко спільно з представниками всіх гілок влади, включаючи голову Національного банку, обіцяє зробити все від нього залежне для стабілізації курсу національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Києві.

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За словами глави держави, курс гривні залежить від декількох речей, одна з яких - несприятлива зовнішня кон'юнктура для основних продуктів українського експорту. Порошенко відзначив, що ціни на зерно, як ключового експортного товару України, впали на 40%, на продукцію металургії – на 50%. При цьому промисловий потенціал сходу через війну, відзначив президент, повністю зупинив експорт.

«В умовах війни інвестиції в країну не йдуть, і курс долара – це об'єктивне відображення цих процесів, – сказав Порошенко. - Але це недостатня відповідь».

На думку президента, сьогодні всередині України ведеться така ж війна на валютному ринку. «Хтось веде всередині країни війну на підрив стабільності країни і стабільності курсу, - сказав Порошенко.

«І саме тому всі гілки влади – глава НБУ, спікер парламенту, прем'єр-міністр і президент повинні скоординувати свої дії і робити все, аби захистити валюту, і захистити громадянина від інфляції і нестабільності. Я запевняю – робитиму все від мене залежне, аби припинити атаку на гривню, аби припинити спекулятивні операції, припинити спроби розгойдати паніку, зокрема за допомогою чорних трейдерів, щоб повернути стабільність на валютний ринок», - відзначив Порошенко.

На думку президента, у зв'язку з цим потрібно зараз запровадити положення реформи «Стратегія -2020». Порошенко відзначив, що збереження стабільного курсу національної валюти це також спосіб і засіб захисту країни і її громадян.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна не оголошуватиме дефолту, а неадекватні стрибки валютного курсу продиктовані панікою на ринку і спекулятивними операціями.