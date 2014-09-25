Порошенко хоче збільшити витрати на армію до 5% ВВП

Президент України Петро Порошенко очікує збільшення державних витрат на армію до 2020 року до 5% ВВП проти нинішнього показника в 1,02%. Про це йдеться в плані реформ «Стратегія -2020», презентованому главою держави.

Читайте такожНа території України не буде жодних миротворчих контингентів - президент

Згідно з планом, кількість професійних військових на 1000 жителів також буде збільшено - до 7 осіб, в той час як сьогодні цей показник становить 3 особи на тисячу жителів.