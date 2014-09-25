Місія МВФ приїде до України в листопаді

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду приїде до Києва в листопаді і проведе об'єднаний огляд розвитку економіки країни, результати якого будуть потім представлені на засіданні Ради директорів Фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

"Місія приїде в листопаді і об'єднає, як і очікувалося, одразу два огляди економічних перетворень в країні", - сказав Райс.

Він наголосив, що результати роботи місії, згідно з процедурою, будуть передані на розгляд Ради директорів МВФ, засідання якого відбудеться наприкінці 2014 року – на початку 2015 року. За результатами засідання Ради можна очікувати рішення про виділення Україні наступного кредитного траншу в рамках дворічної програми співпраці з Україною загальним об'ємом 17 млрд дол.

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При цьому Райс не виключив перегляду деяких положень програми. "Програма за своєю суттю динамічна", - зазначив представник Фонду, але запевнив, що загальний обсяг фінансування не переглядатиметься. "Україна не заявляла пропозицій про перегляд загального обсягу фінансування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна отримала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол Кошти були спрямовані на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні і прийняла рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by в розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загального обсягу фінансування.

При цьому МВФ не виключив виділення Україні третього й четвертого кредитних траншів загальним обсягом 2,7 млрд дол. у разі позитивного рішення Ради директорів.

Водночас МВФ, керуючись припущенням про те, що військові дії на сході країни продовжаться до кінця 2014 року і відбуватимуться в 2015 році, погіршив прогноз падіння економіки України до 7,25%. Рецесія, за даними МВФ, поглибиться і потребуватиме нових фінансових вливань. У 2015-му падіння економіки становитиме 4,25%.

За розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин з Росією, а також з урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей сходу України. Дефіцит платіжного балансу в 2014 році збільшиться до 7,5 млрд дол., а в 2015-му - до 11,5 млрд дол.

У цьому зв'язку Україні до кінця 2015 року буде потрібно не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, прогнозують в МВФ.