Нацбанк для підтримки гривні продав на валютному аукціоні майже $135 млн

Національний банк України в ході валютного аукціоні 25 вересня продав банкам 134,6 млн дол. за курсом 12,95 грн/дол., задовольнивши майже 100% заявок банків на купівлю валюти.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

«Загалом регулятор отримав 51 заявку, з яких задовольнив 50 від 24 банків на загальну суму 134,6 млн дол. США. Всім банкам Національний банк України продавав валюту за однаковим курсом - 12,95 грн за долар США», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні регулятор провів вже 4 аукціони з продажу валюти, відновивши практику їх проведення вперше з 2010 року. 23 вересня Нацбанк продав на валютному аукціоні 111,9 млн дол.

Керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не дорожче 12,95 грн/дол.

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