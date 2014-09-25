Російська економіка в другому півріччі увійде в технічну рецесію - Fitch

Російська економіка може увійти в технічну рецесію у другому півріччі 2014 року, вважає старший директор аналітичної групи міжнародного рейтингового агентства Fitch рейтингів європейських країн з економікою, що розвивається, Пол Роукінс, передає ПРАЙМ.

Читайте такожКремль скоротив витрати бюджету Росії на найближчі три роки по максимумуНа думку експерта, скочування економіки Росії у рецесію у другому півріччі 2014 року "цілком можливо" на тлі санкцій, що викликали труднощі із залученням фінансування, а також скорочення міжнародних резервів. При цьому Fitch прогнозує відтік капіталу з РФ в 2014 році - 120 млрд доларів, а в 2015 році - 100 млрд доларів.

Читайте такожРосія готує стресовий сценарій для економіки через обвал цін на нафтуНа думку експерта, зростання російської економіки може поновитися в 2015 році, якщо подальшого посилення санкцій не станеться, а в разі нових санкцій стагнація економіки може затягнутися. При цьому рейтингові дії Fitch щодо Росії залежать від розвитку подій навколо української кризи, а також ослаблення або посилення санкцій, додав Роукінс.