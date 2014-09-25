Фіскальна служба анонсує масштабну програму боротьби з контрабандою

Державна фіскальна служба (ДФС) із 1 жовтня має намір приступити до реалізації масштабної програми по боротьбі з контрабандою на кордонах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови відомства Анатолій Макаренко.

«Із 1 жовтня ми посилюємо боротьбу з контрабандою на кордоні. Ми готуємо проведення низки спеціальних заходів», - сказав Макаренко.

За його словами, подібну операцію ДФС провела в серпні-вересні на західному кордоні країни.

«Ми бачимо ефективність цих заходів, оскільки були значні затримання контрабандної продукції», - зазначив заступник голови відомства.

Макаренко також повідомив, що в серпні митна служба виконала індикативні плани з наповнення держбюджету і є всі підстави вважати, що виконає їх і у вересні, зокрема завдяки активізації роботи по боротьбі з контрабандою.

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Як повідомляв УНІАН, питання боротьби з контрабандою також є одним із центральних пунктів реформування митної служби країни, здійснюваного в рамках підписаного в квітні Меморандуму про взаєморозуміння між митною службою, Американською торгівельною палатою і Європейською бізнес-асоціацією.