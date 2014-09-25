Дефіцит платіжного балансу України за вісім місяців становив $4,6 млрд

Платіжний баланс України в січні-серпні 2014 року зведено з дефіцитом 4,587 млрд дол. проти профіциту в 1,651 млрд дол. за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, в серпні 2014 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 42 млн дол.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 42 млн дол. порівняно з дефіцитом у 1,796 млрд дол. у серпні минулого року.

Темпи падіння експорту в серпні прискорилися до 17,3% у річному вимірюванні (4,4 млрд дол.) із 7,7% у липні у зв'язку із зупинкою об'єктів промисловості в Донецькій та Луганській областях. Крім того, зазнали різного ступеню пошкодження автомобільні дороги загального користування, мости й шляхопроводи. Як і в попередні місяці, зниження відбулося по всіх групах, окрім продовольчих товарів.

Темпи падіння імпорту товарів у серпні (4,4 млрд дол.) також прискорилися до 42,4% у річному вимірюванні (порівняно з 33,3% у липні) внаслідок зниження економічної активності й припинення імпортних поставок природного газу з Росії.

У серпні сальдо капітального й фінансового рахунку було нульовим. Третій місяць поспіль спостерігається чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну (202 млн дол., 81% яких спрямовано в реальний сектор). Приріст готівкової валюти поза банками становив 241 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-липні 2014 року зведено з дефіцитом 4,494 млрд дол. проти профіциту в 1,883 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

Платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс був зведений із дефіцитом 4,175 млрд дол.