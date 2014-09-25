Міноборони розробило законопроект про фінансову систему в особливий період

Міністерство оборони України розробило законопроект про фінансову систему в особливий період, який спростить систему матеріального забезпечення армії, повідомив журналістам директор департаменту фінансів Міноборони Іван Марко.

Чиновник зазначив, що держава в особливий період не може жити «за законами мирного часу».

«На сьогоднішній день в нашій країні немає закону про фінансову систему в особливий період. Генеральний штаб Міноборони цей проект розробив, він поданий в Міністерство фінансів, зараз він там знаходиться. Якби діяв такий закон, якщо б він був, набагато простіше було б вирішувати сьогоднішні проблеми, пов'язані з матеріальним забезпеченням», - сказав Марко.

Представник Міноборони наголосив, що цей закон вкрай необхідний і міністерство докладе всіх зусиль, аби він був розглянутий найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з висновками парламентської слідчої комісії, Міністерство оборони зволікає із закупівлею необхідної для армії техніки і обладнання та використовує засоби недостатньо ефективно.

Міністерство оборони відкидає звинувачення з в недостатній ефективності використання бюджетних коштів на потреби армії, пояснюючи деякі затримки з освоєнням бюджетних коштів специфікою бюджетного законодавства.