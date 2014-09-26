Влада Росії готується до падіння ВВП на 10%

Уряд РФ опрацьовує різні сценарії розвитку російської економіки. Про це йшла мова на засіданні прем'єр-міністра Дмитра Медведєва у вівторок, розповіли «Газеті. Ru» два джерела, знайомих із перебігом обговорення. Всього було розглянуто кілька сценаріїв, від оптимістичного до «тотально негативного».

«Тотально негативний» сценарій припускає падіння економіки до 10%, а також зміцнення долара до 48 руб., нафта - $80.

Даний сценарій може бути реалізований не тільки в разіпадіння цін на нафту, але і в разі обмеження російського нафтогазового експорту через санкції, додає один із співрозмовників.

Відповідно до запропонованої моделі, в разі різкого зростання курсу валют багато компанії, які мають кредити у валюті, але не мають валютної виручки, можуть бути близькі до банкрутства.

За словами опитаних експертів, найгірше доведеться туристичному та автомобільному бізнесу, а також виробникам товарів тривалого користування та IT-індустрії. Вони сильно залежать від імпортної продукції (а отже, потребують валюти) і наявності вільних грошових коштів у населення, яке в умовах обвалення економіки почне стрімко бідніти.

Однак в уряді до такого сценарію теж готові, запевняє джерело, знайоме з обговоренням сценарію.

«У разі якщо підприємства почнуть банкрутувати, а російська економіка наблизиться до глибокої рецесії, уряд задіює механізм, що застосовувався в кризу, і почне допомагати банківському та реальному сектору грошима з Резервного фонду і ФНБ. При цьому великі приватні кредитні організації будуть забезпечені ліквідністю», - зазначає джерело.

Судячи з наявної інформації, документ поки опрацьовується на найвищому рівні, до міністерств він ще не дійшов.

«Зазначений варіант прогнозу не розроблявся Мінекономрозвитку, у нас немає відомостей за даним сценарієм розвитку російської економіки», - розповіли в прес-службі МЕР, яке відповідає за підготовку економічних прогнозів. У Мінфіні повідомили, що рішення про розпечатування ФНБ поки не прийнято.

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Як повідомляв УНІАН, агресія Путіна проти України призвела до того, що США і ЄС ввели санкції проти Москви, вплив яких росіяни вже відчули.

Зокрема, в Росії припинилося зростання економіки, сильно впав рубль, компанії не мають доступу до запозичень, припинено великі міжнародні проекти з участю Росії.

Дуже значним негативним фактором для російського бюджету, який в основному залежить від імпорту енергоносіїв, стало падіння світових цін на нафту.