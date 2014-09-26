Росія через санкції вже цього року втратить 15% золотовалютних резервів - Fitch

Російському Центробанку на тлі санкцій Заходу доведеться підтримувати курс рубля, скорочуючи золотовалютні резерви. До такого висновку дійшли в агентстві Fitch, пишуть "Ведомости".

За прогнозом агентства, золотовалютні резерви ЦБ з $465 млрд на 1 вересня скоротяться до $450 млрд до кінця 2014 р. і до $400 млрд - до кінця 2015 р., повідомив на конференції Fitch Ratings старший директор агентства Олександр Данилов.

Читайте такожКраїни G7 і ЄС пригрозила Росії новими санкціямиФінансові санкції США і Євросоюзу фактично відрізали від зовнішнього фінансування російських позичальників. Термін до 30 днів, на який компанії і банки, що попали під санкції, можуть залучати кошти, означає, що залучення неможливі, пояснює Данилов. Санкції фактично закрили російським банкам ринок репо з іноземними банками, сказав він.

Фінансовий рахунок платіжного балансу вже отримав від санкцій прямий негативний ефект, рівний 2% ВВП, оцінив директор департаменту Мінфіну Максим Орєшкін: така ціна закритих зовнішніх ринків. Шок викликало зниження цін на нафту з $110 за барель у кінці червня до нинішніх $93: за оцінками Мінфіну, зниження ціни на $17 означає зниження експорту на $55 млрд у рік, це близько 2% ВВП - втрати по торгівельному рахунку. Таким чином, сукупний негативний ефект для платіжного балансу склав близько $100 млрд.

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Компанії і банки повинні погасити $161 млрд за чотири квартали, банкам вистачило б валютної ліквідності на рік, але вони під подвійним тиском, вказує Данилов.

З одного боку, пояснює він, компанії пред'являють підвищений попит на кредити для рефінансування зовнішнього боргу, з іншого - є ризик вилучення валютних депозитів великими компаніями. Ринкове фондування банків скорочується.

Тиск на ліквідність та кредитування банками - по факту - виплат зовнішнього боргу означає, що у компаній і банків залишається менше ресурсів для розвитку, що позначиться і на якості активів банківської системи, і на всій економіці, підкреслює Данилов.

Санкції змінили ставлення інвесторів до Росії - її діловий клімат і раніше був гірше, ніж у порівнянних країнах, а зараз ризики ще зросли, припинена передача технологій та інвестицій, зазначають у Fitch. Санкції збільшують ризик, що Росія відкладе реформи: баланс зміщується в бік інерційної моделі зростання, що забезпечує 1-2% в рік; Росія стає більш ізольованою і залишається залежною від сировини.