Керівництво «Актабанк» звинувачують у розтраті 400 млн гривень

Прокуратура м. Дніпропетровська почала кримінальне провадження відносно посадовців «Актабанку» за розтрату більш як 400 млн. грн коштів вкладників банку, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

За даними прокуратури, посадовці банку за допомогою проведення заборонених фінансових операцій вивели кошти з банку і перевели їх в готівку, чим завдали збитків фізичним особам – вкладникам банку.

«Наприкінці липня поточного року банк надав кредити чотирьом компаніям на загальну суму 38 млн. дол. під заставу майна підприємства, розташованого в зоні АТО (Луганськ), а після цього достроково пред'явив вимоги щодо погашення кредитів, знаючи, що кошти повернуті не будуть», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на даний час сума невиконаних банком вимог вкладників вже досягла 92 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 вересня запровадив тимчасову адміністрацію в «Актабанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Нацбанк 15 серпня повторно відкликав валютну ліцензію у «Актабанку», яку вже було відкликано в травні у зв'язку з порушеннями законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, але на початку червня банк скасував рішення регулятора в судовому порядку.

Довідка УНІАН. «Актабанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2008 року і входить до групи середніх фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» з бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.