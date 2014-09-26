Закон про вільну економічну зону Криму набуде чинності з 27 вересня

В Україні з 27 вересня набере чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі.

Текст закону опублікований у газеті «Голос України».

Згідно із законом, ВЕЗ Криму запроваджується в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Постачання товарів і супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій і, відповідно, потрапляє під регулювання тарифних і нетарифних торговельних обмежень (тарифні і кількісні квоти, антидемпінгові обмеження тощо).

Фізичні і юридичні особи з місцем проживання або реєстрації на території Криму оподатковуються як нерезиденти, а будь-які пасивні доходи резидентів з джерелом їх походження з території ВЕЗ Криму, одержані таким резидентом, підлягають оподаткуванню як іноземні.

Також на товари (роботи, послуги), що поставляються з території ВЕЗ Криму на решту території України, поширюються норми законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний і радіологічний контроль.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Верховна Рада України прийняла в цілому закон про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.