Дипломати ЄС вважають, що зняття санкцій проти Росії зараз не на часі

Євросоюз, найімовірніше, обговорюючи ситуацію в Україні наступного тижня, залишить санкції проти Росії в дії, вважають дипломатичні джерела Reuters.

Коли ЄС у вересні прийняв санкції відносно Росії через її участь в українському конфлікті, представники Євросоюзу домовилися, що оцінять реалізацію мирного плану в Україні до кінця вересня. Президент Європейської ради Херман Ван Ромпей сказав, що, залежно від ситуації, санкції ЄС можуть бути змінені, призупинені або навіть повністю відкликані.

Читайте такожКраїни G7 і ЄС пригрозили Росії новими санкціямиПеремир'я між проросійськими сепаратистами і українськими військами, яке набуло чинності 5 вересня і постійно порушувалося, "нарешті почало працювати", сказав 25 вересня на прес-конференції президент України Петро Порошенко.

Посли визнають деякі позитивні зрушення в Україні і збережуть можливість згортання санкцій, у разі якщо мирний процес буде успішним, сказав дипломат, який говорив на умовах анонімності.

Читайте такожРосія через санкції вже в цьому році втратить 15% золотовалютних резервів - FitchЩоб скасувати будь-яку санкцію, буде потрібно повна єдність, а її навряд чи вдасться досягти, сказав інший дипломат. "Серед послів ЄС немає консенсусу щодо скасування санкцій. Ще занадто рано судити про розвиток ситуації", - сказав він.

Третій дипломат, який виступає на користь менш жорстких заходів щодо Москви, погодився з тим, що поки немає єдиної думки про пом'якшення санкцій.