Гривня відкрила міжбанк на позначці 13,40 за долар

У п'ятницю, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до відкриття торгів встановилися на рівні 12,95/13,40 грн/дол. проти 12,96/13,30 грн/дол. на закритті торгів 25 вересня.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро до відкриття торгів встановилися на рівні 16,5000/17,0796 грн/євро проти 16,4900/16,9056 грн/євро на закриття торгів у четвер.

Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3340/0,3458 грн/рубль проти 0,3364/0,3454 грн/рубль на закритті торгів 25 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 12,96/13,30 грн/дол. проти 12,95/13,30 грн/дол. на 12:00.