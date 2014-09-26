«БГ Банк» попередив клієнтів про проблеми з платежами

«БГ-банк» (раніше – банк «Перший»), що входить до групи невеликих фінустанов, зазнає тимчасових труднощів і не може виконати свої зобов'язання перед клієнтами своєчасно і в повному обсязі, повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, він, як і більшість підприємств і фінустанов України, зазнав істотних збитків у зв'язку з тимчасовою окупацією Криму і важкою ситуацією на сході України.

«Значна частина клієнтів, яка перебувала в цих регіонах, не змогла вчасно виконати свої зобов'язання за наданими їм кредитами, що привело до тимчасових труднощів у банку і неможливості своєчасно виконати зобов'язання в повному обсязі», - говориться в повідомленні.

Банк висловлює подяку клієнтам за підтримку і довіру і повідомляє, що його акціонери і керівництво докладають максимум зусиль для якісного обслуговування клієнтів.

«Ми працюємо над виконанням всіх своїх зобов'язань і сподіваємося, що 2015 рік буде стабільнішим для української економіки», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк заборонив банку «Перший» до 27 грудня проводити деякі активні операції, зокрема залучати вклади фізичних осіб.

У липні банк запровадив обмеження на зняття готівки за своїми платіжними картками на рівні 100 грн на добу, а також обмежив розрахунки платіжними картками в торговельно-сервісних мережах в сумі 1 тис. грн на добу і запровадив ліміт на розрахунки картками банку в Інтернеті на рівні 400 грн на добу.

Довідка УНІАН. Банк «Перший» працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За даними НБУ, основним акціонером банку є «Банк Грузії», який володіє 18,3950% акцій.