Росія серйозно занервувала через відкриття кримінальної справи проти Колобова

Російський банк ВТБ вважає необґрунтованими звинувачення Служби безпеки України в незаконності проведення операції з розміщення українських суверенних євробондів на $3 млрд. Про це йдеться в заяві банківської групи, розміщеній на її сайті.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно колишнього міністра фінансів Юрія Колобова та інших членів уряду України за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

"Зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Колобовим Ю.В. та іншими високопосадовцями організовано та забезпечено випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 мільярди доларів США за рахунок «Фонду національного добробуту» Російської Федерації, а також незаконно перераховано комісію у сумі 450 тисяч доларів США на користь «VTB Capital plc» (дочірня компанія російського банку «ВТБ», Лондон) за розміщення зазначених державних паперів", - йдеться в повідомленні СБУ.

"Ствердження української влади про незаконний характер правочину з розміщення облігацій зовнішньої державної позики України на суму $3 млрд абсолютно не відповідають дійсності", - наголошується в заяві банку.

Читайте такожСБУ порушила справу проти екс-міністра Колобова за випуск облігацій для РосіїВ ВТБ вважають, що угода була укладена в повній відповідності з англійським правом та чинним українським законодавством.

"Український уряд самостійно обрав в якості організатора розміщення компанію VTB Capital Plc., яка здійснювала операцію, керуючись загальносвітової банківською практикою", - сказано в заяві ВТБ.

Нагадаємо, в грудні 2013 року на зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича була досягнута домовленість про надання Україні кредиту Російською Федерацією в обсязі 15 млрд дол. Перший транш - 3 млрд дол. Україна отримала 24 грудня 2013 року шляхом продажу єврооблігацій з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5% річних.

19 грудня Кабінет міністрів схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої позики з терміном погашення в грудні 2015 року.

У цей же день Верховна Рада внесла зміни в закон про державний бюджет, збільшивши на 19,3 млрд грн граничний обсяг державних запозичень, дефіцит держбюджету і граничний обсяг держборгу на 2013 рік.