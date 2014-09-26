Українці в першому півріччі переказали з-за кордону $3,3 млрд

Українці у першому півріччі 2014 року переказали з-за кордону 3,327 млрд дол. США, що на 13% менше, ніж за відповідний період роком раніше, повідомляє прес-служба Національного банку України.

За інформацією НБУ, найбільша сума - 1,662 млрд дол. - надійшла через міжнародні платіжні системи, 1,211 млрд дол. надійшли через коррахунки банків, 453 млн дол. - по неформальних каналах.

Основними джерелами приватних переказів були оплата праці, на яку припало 2,197 млрд дол., і приватні трансферти на 583 млн дол.

Найбільше коштів українці переказали з Росії, США, Німеччини.

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Як повідомляв УНІАН, українці в 2013 році переказали з-за кордону 8,5 млрд дол. США, що на 13,4% більше, ніж роком раніше.