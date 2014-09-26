Чиста інвестпозиція України покращилася на 15%

Від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України, що представляє собою різницю між активами і зобов'язаннями перед нерезидентами, у першому півріччі порівняно з початком 2014 року знизилося на 11,647 млрд дол. або на 15,2% - до 65,201 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у першому півріччі активи України знизилися на 2,78% або 3,843 млрд дол. - до 134,288 млрд дол., пасиви - на 7,21% або 15,490 млрд дол. - до 199,489 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України в 2013 році зросло на 16,933 млрд дол., або на 28,3%, - до 76,820 млрд дол.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни, зокрема, всі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.