Військовослужбовців у зоні АТО переведуть на обслуговування в держбанки

Про це йдеться в листі Міноборони керівникам військових частин від 23 вересня, текст якого має УНІАН.

«Вжити невідкладних заходів щодо переведення на обслуговування в державні банки («Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк») розрахунків, пов'язаних з виплатою грошового забезпечення та заробітної плати учасникам антитерористичної операції. В разі неукладення до 1 жовтня договорів з державними банками виплату грошового забезпечення та заробітної плати учасникам антитерористичної операції в жовтні здійснити готівкою», - йдеться в документі.

Згідно з листом, переведення решти військовослужбовців і працівників військових частин Збройних сил України на обслуговування в перераховані держбанки необхідно завершити до 1 листопада.

«Виплату всьому особовому складу військових частин та установ збройних сил, починаючи з листопада 2014 року, здійснювати виключно через установи державних банків», - наголошується в листі.

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Також повідомляється, що Міноборони обґрунтовує своє рішення протокольними рішеннями Кабінету міністрів від 8 вересня №74 і від 11 вересня №76.