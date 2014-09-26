У Росії через санкції очікують обвалу курсу рубля до шокового рівня

Стресовий сценарій розвитку економіки Росії, розроблений Мінекономрозвитку, передбачає через санкції Заходу зниження курсу рубля в 2017 році до 42,8 руб./дол. Про це йдеться в матеріалах МЕР, передає ИТАР-ТАСС.

Читайте такожКраїни G7 і ЄС пригрозила Росії новими санкціями"Зниження вартості продукції, що експортується Росією, призведе до зниження експортних доходів у 2015-2017 роках на $36-45 млрд у рік у порівнянні з базовим сценарієм. В цих умовах відбудеться ослаблення обмінного курсу до 40 рублів за долар США в 2015 році, 42,8 рубля за долар США в 2017 році. Менший прибуток експортерів, більше неприйняття ризиків у інвесторів, а також подорожчання імпортованих інвестиційних товарів можуть призвести до скорочення інвестицій на 3,5% в 2015 році. У наступні роки зростання інвестицій буде перебувати на рівні 0,9-3,7%. Ослаблення рубля також прискорить зростання споживчих цін, які у середньорічному вираженні зростуть до 7,6% в 2015 році", - зазначено в матеріалах МЕР.

Як повідомляв УНІАН, Центробанк Росії розробив стресовий сценарій розвитку економіки країни на 2015-2017 роки, що передбачає в 2015 році зниження ціни на нафту до $91 за барель і падіння ВВП на 0,6%.