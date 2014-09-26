Російський рубль упав до чергового мінімуму

Курс долара під час торгів на Московській біржі в п'ятницю знову обновив історичний максимум і впритул наблизився до рівня 39 рублів, повідомляє Прайм.

У середині сесії котирування досягали 38,97 рубля за долар.

На 12.39 мск долар росте до рубля на 40 копійок і торгується по 38,89 рубля.

Євро також підвищується до російської валюти. Щодо закриття четверга зростання становить 49 копійок - до 49,58 рубля за євро.

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Слідом за новою хвилею ослаблення рубля на Московській біржі обмінні пункти столиці істотно підвищили ціни на готівкову іноземну валюту.

Курс готівкового євро в більшості банків для фізосіб перевищив 50 рублів, курс долара, тим часом, впритул підбирається до 40 рублів.

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