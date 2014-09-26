У Росії курс долара вперше в історії перевищив 39 рублів

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 15:30 мск п'ятниці зріс на 60 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 39,10 рубля, перевищивши попередній історичний максимум, встановлений 16 вересня на рівні 38,93 рубля, повідомляє ИТАР-ТАСС.

З початку року долар зміцнився вже на 6,3 рубля. Тиск на рубль продовжують надавати низькі ціни на нафту і вчорашнє рішення Мосміськсуду залишити главу АФК "Системи" під домашнім арештом, а також санкції, вважають аналітики.

Водночас, глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв вважає, що рубль зараз перепроданий і в перспективі чекає його зміцнення.

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Як повідомлялося раніше, стресовий сценарій розвитку економіки Росії, розроблений Мінекономрозвитку, передбачає можливість зниження курсу рубля в 2017 році до 42,8 руб./$.

"Зниження вартості на продукцію, яка експортується Росією, призведе до зниження експортних доходів у 2015-2017 роках на $36-45 млрд у рік у порівнянні з базовим сценарієм.

У цих умовах відбудеться ослаблення обмінного курсу до 40 руб./$ в 2015 році, 42,8 руб./$ в 2017 році. Менший прибуток експортерів, більше неприйняття ризиків у інвесторів, а також подорожчання імпортованих інвестиційних товарів можуть призвести до скорочення інвестицій на 3,5% в 2015 році.