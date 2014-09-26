Гривня на закритті міжбанку зупинилася на 13,40 за долар

У п'ятницю, 26 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів установилися на рівні ранкових значень - 12,95/13,40.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на закриття торгів підвищилися до 16,5000/17,0568 проти 16,5167/17,0809 на 12:00.

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